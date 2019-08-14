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Kilis'te sıcaklar etkisini artırdı

Kilis'te vatandaşlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

14.08.2019 14:50
Kilis'te sıcaklar etkisini artırdı
Kilis'te vatandaşlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor.
Kilis'te sıcaklık 39.4 derece ölçüldü. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da havuzlarda serinlemeye çalıştı.
Vatandaşlardan Hüseyin Örs, hava sıcaklığı nedeniyle çok bunaldıklarını ve serinlemek için kuzenleriyle birlikte havuza girdiklerini söyledi.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece düşeceğini tahmin ediyor.
Kilis'te sıcaklar etkisini artırdı

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Kaynak: AA

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