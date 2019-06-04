Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

Kilis
'te çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk
Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Aydın
Arpaç (35) ağır yaralandı.
Arpaç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
ekipleri olayla ilgili olarak R. A. ile kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Kilis
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