Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı

Kilis'te, komşular arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine 2 kişi kardeş silahla vurularak yaralandı.

02.08.2019 17:53 Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı
Kilis'te, komşular arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine 2 kişi kardeş silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilal- i Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi üzerinde B.D. (38), B.D. (34) ile M.A.. ile kardeşi M.A. trasında başlayan tartışmanı alevlenmesi sonucu M.A. ile M.A. adlı kardeşler tarafından silahla ateş edilmesi sonucu B.D. ile kardeşi B.D'yi vurarak yaraladı. Ambulans ile yaralanan 2 kardeş tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan M.A. ile kardeşi M.A'nın yakalanması için soruşturmaya başlandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya başlandı. - KİLİS

Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:51   Otomobile çarpan tır yandı: 2 yaralı
19:30   Tekne sulara gömüldü, 2 kişi son anda kurtuldu
19:21   12 yaşındaki kız çocuğu üvey dedesi tarafından istismara uğradı
19:13   Yanan otobüsten abisiyle sağ kurtulmayı başardı
19:02   70 dönüm ekibi buğday tarlası yandı
18:46   Bekçi cinayetinde 1 tutuklama
18:40   Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı