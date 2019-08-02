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Kilis'te silahlı kavga 2 yaralı

Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralıKilis'te, komşular arasında başlayan ve tabancaların kullanıldığı kavgada B.D. ve kardeşi B.D. yaralandı.

02.08.2019 18:51
Kilis'te silahlı kavga 2 yaralı
Kilis'te silahlı kavga: 2 yaralı
Kilis'te, komşular arasında başlayan ve tabancaların kullanıldığı kavgada B.D. ve kardeşi B.D. yaralandı.
Olay öğleden sonra, Bilali Habeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan B.D. ile kardeşi B.D. ve M.A. ile M.A. kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile M.A. kardeşler yanlarındaki tabanca ile B.D. kardeşlere ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan iki kardeşi Kilis Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan B.D. ve kardeşi B.D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay sonrası kaçan M.A. ile kardeşi M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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