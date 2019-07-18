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Kilis'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Kilis'te iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

18.07.2019 18:29
Kilis'te iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde kuaför işleten O.Ç. ile S.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ö, tabancayla O.Ç'ye ateş açtı. Kolundan ve karnından yaralanan O.Ç'nin iş yerine de 3 mermi isabet etti.
O.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından otomobille kaçan S.Ö, polisin takibi sonucu Polateli ilçesi Ravanda Kalesi yakınlarında yakalandı.
Araçta yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca ile 3 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, O.Ç'nin iş yerine dün gece de av tüfeğiyle ateş açıldığı öğrenildi. Kilis'te silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: AA
Kilis, Güncel

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