Kilis'te Sis Etkili Oldu

Kilis
'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah
erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis- Polateli
ile Kilis-Öncüpınar, Kilis- Hatay
, Kilis- Gaziantep
, Kilis- Elbeyli
, Kilis- Musabeyli
karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. Sürücüler, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğünü yolda zorluk çektiklerini ifade etti. - KİLİS