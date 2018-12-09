09 Aralık 2018, 09:08
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Kilis'te Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştüKİLİS - Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü

KİLİS - Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kilis- Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis- Hatay, Kilis- Gaziantep, Kilis- Elbeyli, Kilis- Musabeyli karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. Sabah,Kilis
09 Aralık 2018 Pazar 09:08