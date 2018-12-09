Kilis'te Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Kilis
'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sabah
erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kilis- Polateli
ile Kilis-Öncüpınar, Kilis- Hatay
, Kilis- Gaziantep
, Kilis- Elbeyli
, Kilis- Musabeyli
karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. - KİLİS
Sabah,Kilis
09 Aralık 2018 Pazar 09:15