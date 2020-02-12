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Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

Kilis'te soğuk hava su borularını patlattıKİLİS'te soğuk hava nedeni ile su boruları ve güneş enerjisi panelleri buz tutarak kırıldı.

12.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:14
'te soğuk hava su borularını patlattı
KİLİS'te soğuk hava nedeni ile su boruları ve güneş enerjisi panelleri buz tutarak kırıldı. Kentteki tesisatçılar gelen tamirat taleplerine yetişememeye başladı.
Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü kentte birçok su borusu ve güneş enerjisi paneli buz tutarak kırıldı. Tesisatçılar ise artan tamirat taleplerine yetişememiye başladı. Tesisatçı İbrahim Çelik, Birçok arıza ihbarları geliyor. Şu ana kadar 20 ye yakın ihbar var. İşleri yetişemiyoruz dedi.
Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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