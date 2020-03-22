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Kilis'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza

Kilis'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslar ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymaması durumunda 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

22.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:06
Kilis'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza
Kilis 'te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslar ile 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymaması durumunda 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Nüfusundan fazla Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anonslar yapılarak, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Yapılan anonsta, "İhtiyaç durumunda Alo 155-156 numaraları arandığında kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL para cezası, TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Kararı desteklediklerini ifade eden Kilisliler, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirttiler. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Kilis, Güncel

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