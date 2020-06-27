Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye sınırında bulunan Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor
27.06.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:06
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye sınırında bulunan Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis'te sabah 09.30'dan itibaren Kilis ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetliyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente merkezinde araçları durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor.

Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel, Haber

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