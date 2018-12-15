Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis
'te, 24 yaşında bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Ekrem Çetin Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı
Sokak'ta oturan ve okula gitmeyen Züleyha Erkal'a ulaşamayan meslektaşları, polisten yardım istedi.
Erkal'ı evde hareketsiz halde bulan polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis
ekipleri, yaptıkları kontrolde Erkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Erkal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunarak, Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Erkal'ın, bir okulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kilis
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:02