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Kilis'te tarımsal üretim devam ediyor

Kilis'te, Ülke ekonomisine katkı sunan çiftçiler, tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor.

02.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:04
Kilis'te tarımsal üretim devam ediyor
Kilis 'te, Ülke ekonomisine katkı sunan çiftçiler, tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu , Kilis'te çiftçilerin üretime devem ettiğini ifade ederek, "Köylerde vatandaşlarımız üretime devam ediyor. Çiftçilerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimiz de 'Siz evde kalın' biz üretime devam ediyoruz diyorlar. Üretim ülkemiz ve Kilis için çok önemlidir. Üretim yapan çiftçilerimizi ziyaret ettik. Üretime devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Korona virüs ile ilgili olarak çiftçilerimizin alması gereken tedbirleri kendilerine anlattık. Tarımsal anlamda ilimizde üretim hız kesmeden devam ediyor" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıoğlu, Kilis, Ekonomi
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