Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis
'te terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriye
uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Y.M.S'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğu bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Suriye,Kilis
11 Aralık 2018 Salı 14:44