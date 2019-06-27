27.06.2019 12:32
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Kilis'te terör operasyonu

Kilis

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis 'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.C'nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Kilis , Güncel

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