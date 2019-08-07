Haberler» Güncel» Haber

Kilis'te terör operasyonu

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

07.08.2019 14:08 Kilis'te terör operasyonu
Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A'nın (32) Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Restoran sahibine bomba patlatarak, gözdağı verdiler
15:50   Yelkenli yolcu gemisi "Club Med 2" Alanya'da
15:49   MİLAS'TA ORMAN YANGINI-2
15:49   Mersin Diyarbakır'daki hayvan ölümleri yargıya taşındı
15:48   Sahibiyle tartıştıkları işletmede el yapımı patlayıcı ateşlediler
15:48   Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
15:48   Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı