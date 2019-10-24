Haberler » Güncel » Kilis'te terör operasyonu

Kilis'te terör operasyonu

Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı.

24.10.2019 14:06Kilis'te terör operasyonu
Kilis'te, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu kadın zanlı yakalandı.
Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Hudut birliği askerleriyle merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, Afrika uyruklu Alman vatandaşı kadını Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı
15:24 Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımına ara verildi
15:23 Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı: Sigarayla mücadele ettiği kadar ekonomik sıkıntılarla mücadeleye de davet ediyorum
15:23 Hatay-ak parti hatay il başkanı yeloğlu; büyükşehir derhal yaptığı yanlıştan dönmeli
15:23 Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti
15:22 "Avrupa Birliği ülkelerinin sınırları, Türkiye tarafından korunmaktadır"
15:22 Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası
24.10.2019 15:26:02