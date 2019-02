Kilis'te Tff C Antrenörlük Kursu Düzenlendi

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kilis Şubesi tarafından düzenlediği TFF Grassroots C Kursu başladı.TFF Eğitim Görevlisi Özer Yurteri, Tuncer Mocan ve Taner Günebakan nezaretinde TFF Grassroots C Kursu'na başlandı. Kursa 2'si kadın olmak üzere toplam 30 antrenör adayı katılıyor. TÜFAD Kilis Şube Başkanı Teyfuk Ercan, yaptığı açıklamada, 25 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında kursa katılanlara başarılar dilediğini ifade ederek, "Bugün başlayan kursumuza Yaşar Aktürk'ün desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İlk kez Kilis'te böyle bir kurs açıldı. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi.TÜFAD Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğiyle kursu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kurs şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Kursun isminin de Yaşar Aktürk olması bizlere gurur veriyor. Benim antrenörlük dönemimde Yaşar Aktürk Gaziantepspor'da yöneticiydi. Bize çok büyük katkıları var. Kilis'e yapmış olduğu hizmetler, kimse inkar edemez" dedi.Gençlik Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Grassroots C Kursu'nun Kilis'te açılmasından, ev sahipliği yapmalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.Kursa ikiz kız kardeş de katılıyorEsin ve Ezgi Yalçınkaya adlı ikiz kız kardeş de TFF Grassroots C Kursu'na katılıyor. Yalçınkaya kardeşler, "Gaziantep bölgesinde kadın antrenör yok. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermek istiyoruz. Hocalarımızın verdiği katkılarla iyi bir yere geleceğiz. Babamız futbol oynamamızı istedi. Babamızın ve İsmet Savcılıoğlu'nun desteğiyle katılıyoruz. Biz ailece sporcuyuz. Annemiz yönetici, babamız antrenör, biz futbolcuyuz" açıklamasında bulundu.Kursa katılan antrenör adayları da kursu açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - KİLİS