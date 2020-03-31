Kilis'te, trafik ışıklarıyla mesaj

KİLİS'te, sinyalizasyon ışıklarında, yeşil ışık yandığında 'Eve Git', kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor.Kilis Belediyesi kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında vatandaşların evde kalması için uyarı sistemini devre koydu. Sinyalizasyon yeşil ışık yandığında 'Eve Git' kırmızı ışık yandığında ise 'Evde Kal' yanıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: DHA