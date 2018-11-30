Kilis'te Trafik Kazaları

Kilis
'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aslan Polat
yönetimindeki 79 EE 457 plakalı tır, Kilis- İslahiye
kara yolunun 8. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Polat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hüseyin Cirnooğlu idaresindeki 79 EE 072 plakalı tır ise aynı yolda yine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına devrildi.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Aslan Polat,Kilis