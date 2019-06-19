19.06.2019 09:58
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Kilis'te uyuşturucu operasyonları

Kilis

Kilis'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Kilis'te düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu M.D, A.H. ve A.H.M. ile N.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda, paketlenmiş halde toplam 448 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Suriye, Kilis, Güncel

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