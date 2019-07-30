Haberler» Güncel» Haber

Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

30.07.2019 12:35 Kilis'te uyuşturucu operasyonu
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Musabeyli İlçesi Topallar köyü kırsalında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşılan ekipler, narkotik köpeği Palan'ın desteğiyle bölgede çalışma başlattı.
Yapılan arama tarafa faaliyetinde 4 farklı noktada özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 108 kök Hint keneviri buldu.
Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kilis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52   Aksaray'da halk günü toplantısı
15:51   Çavuşoğlu: Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz
15:51   Malatya'da kaçak içki ele geçirildi
15:51   İlk sergilerini açtılar
15:51   Bozkır Belediyesi ilçedeki kurban satış ve kesim yerlerini belirledi
15:50   Geçmeyen cilt lekelerinizin kaynağı güneş ışınları olabilir
15:50   Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı