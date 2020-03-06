Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KİLİS'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekipleri, otomobildeki Suriye ve Filistin uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis 'te jandarma ekipleri Kocabeyli Köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 967 uyuşturucu hap ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu E.C. ile Filistin uyruklu E.E.'yi gözaltına aldı. Suriye ve Filistin uyruklu şüphelilerin jandarma tarafından sorgusu ise sürüyor.