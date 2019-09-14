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Kilis'te "Vatan şairleri buluşması"

Kilis'te "Vatan şairleri buluşması"KİLİS - Kilis Belediyesi ve Kilis Kent Konseyi işbirliğiyle "Vatan şairleri buluşması" etkinliği düzenlendi.

14.09.2019 23:02
Kilis'te "Vatan şairleri buluşması"
KİLİS - Kilis Belediyesi ve Kilis Kent Konseyi işbirliğiyle "Vatan şairleri buluşması" etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"Vatan şairleri buluşması" öncesinde Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Meslek Zenginleştirme merkezlerinde görevli kadınlar tarafından hazırlanan ürünlerin sergilenirken, etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.
Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, çok sayıda vatandaş katıldı.
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen şairler, birbirinden güzel şiirler okuyarak geceye renk kattı. 3 saat süren etkinlik boyunca vatandaşlar, Şairler, birbirinden güzel şiirler okudular.
Kilis'te

Kilis Belediyesi, Kent Konseyi, Kilis, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

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