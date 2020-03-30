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Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor

Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.

30.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:37
Kilis 'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor
KİLİS - Kilis'te, 'evde kal' çağrısına vatandaşların uymaması üzerine polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın uyarısı yaptı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, gerek Suriyeliler gerekse Kilisli vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor. Vatandaşların büyük bölümünün sokağa çıkması üzerine polis ekipleri, il merkezinde araçları tek tek durdurarak, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor. Kilis’te vatandaşlar ’evde kal’ çağrısına uymuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kilis, Yerel

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Kilis'te vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymuyor
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