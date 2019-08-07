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Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07.08.2019 15:21 Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, R.A. tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: DHA

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