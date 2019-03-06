Kilis'te Yeşilay Haftası Kutlamaları

Yeşilay Kilis
Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu
ile yönetim kurulu üyeleri Yeşilay haftası nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor. Yeşilay Haftası
münasebetiyle Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Başkan Zorlu, "Valimizin bizlere göstermiş olduğu sıcak ilgi alakadan dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi
Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun'u ziyaret etti. Zorlu, "Her zaman 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Doğan Karacoşkun'nun kendilerine vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı en kalbi duygularımızla teşekkür ederim" diye konuştu.
Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu ile yönetim kurulu üyelerinin Yeşilay Haftası nedeniyle ziyaretlerine devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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Kaynak: İHA