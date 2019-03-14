Kilis'te Yetiştiricilere Süt Sağım Makinesi Dağıtıldı

Kaynak: AA

Kilis'te Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 74 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Süt Hijyeni Eğitimi" projesi kapsamında 74 yetiştiriciye süt sağım makineleri teslim edildi.Vali Recep Soytürk, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, devletin istihdam, tarım ve hayvancılık alanında üreticisini her zaman desteklediğini söyledi.Birlik Başkanı Ahmet Çıkımoğlu da kent genelinde yaklaşık 3 bin 600 büyükbaş hayvanın verim kayıtlarını tuttuklarını belirtti.Üyelerin refah seviyesini artırmak adına hazırladıkları projeyle 74 üyeye aynı anda 2 hayvanı sağabilecek süt sağım makinesi dağıtıldığını kaydeden Çıkımoğlu, bunun yanında her bir yetiştiriciye hayvan yataklığı verildiğini aktardı.İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu da hayvancılık ve çiftçiliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tüm teşkilatlarımız, ülkemiz tarımına hizmet etmek, üretimi arttırmak, artırmanın yanında sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu konuda ilimizin çiftçilerine farklı sektörlerde, yani bitkisel üretim, hayvancılık ve sebzecilik olmak üzere destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.Programda AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Hilmi Dülger de birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından hazırlanan süt sağım makineleri protokol üyelerince yetiştiricilere dağıtıldı.