Kilis'te Yoğun Sis

- Kent merkezi ve Musebayli ilçesinden detaylarAraçların siste ilerlemesi Kilis
'te kent merkezi ile ilçelerinde de yoğun sis etkili oluyor.
Özellikle Elbeyli
, Polateli
ve Musabeyli
ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kilis- Hatay
ve Kilis- Gaziantep
güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebiliyor.
Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Musabeyli,Polateli,Elbeyli,Kilis
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:23