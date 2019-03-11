Kilis'te Yoğun Sis

Suriye
sınırında bulunan Kilis
'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü. Sabah
saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin güçlük çektikleri gözlendi. Kilis- Gaziantep
, Kilis- Musabeyli
, Kilis- Polateli
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli
ve Kilis- Hatay
karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi. - KİLİS
Suriye, Sabah, Kilis, Güncel
Kaynak: İHA