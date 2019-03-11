11 Mart 2019, 09:20
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Kilis'te Yoğun Sis

Kilis

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücülerin güçlük çektikleri gözlendi. Kilis- Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis- Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli ve Kilis- Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi. - KİLİS Suriye, Sabah, Kilis, Güncel
Kaynak: İHA