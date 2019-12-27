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Kilis'te yoğun sis

Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

27.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:44 Kilis'te yoğun sis
'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kent merkezi ile , ve ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, görüş mesafesinin düşmesinden dolayı güçlükle ilerleyebildi.
Yetkililer, sürücülere yoğun sis nedeniyle araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Güncel

Kaynak: AA

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