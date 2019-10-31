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Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili olduKİLİS - Kilis'te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

31.10.2019 04:54
Kilis'te yoğun sis etkili oldu
KİLİS - Kilis'te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kilis-Öncüpınar, Kilis-Gaziantep, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis, Genel

Kaynak: İHA


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