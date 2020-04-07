Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis'te yoğun sis etkili oldu Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

07.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:32
Kilis 'te yoğun sis etkili oldu
KİLİS - Kilis'te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Önüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis -Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu. Kilis’te yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabah, Kilis, Güncel

Haberin Videosu :

Kilis'te yoğun sis etkili oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kilis'te yoğun sis etkili oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:33: Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor - Haber 11:33: LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:32: FLAŞ - Haber 11:32: Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı - Haber 11:32: Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler