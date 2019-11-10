Haberler » Güncel » Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı - Haber

Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı

Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat, 15'inci ölüm yıl dönümünde Kilis'teki Filistinliler tarafından anıldı.

10.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:36Kilis'teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat'ı andı
eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat, 15'inci ölüm yıl dönümünde 'teki Filistinliler tarafından anıldı.

Filistin'den İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye yerleşen Filistinliler, Suriye'deki iç kargaşa ve savaş nedeniyle kaçarak Kilis'e yerleşti.

Kilis'te yaşayan Filistinliler, Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ı ölüm yıl dönümünde andılar.

İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı'nın okunduğu etkinlikte, Yaser Arafat'ı öven konuşmalar yapıldı. Arafat'ın hayatı ile Filistin davasına verdiği mücadele sinevizyon eşliğinde gösterildi. İsrail'in yaptığı zulümlere tepki gösteren Filistinliler, özgürlük şarkıları söylediler. Programda Filistinli çocuklar da şiirler okudu.

Etkinliğin düzenlendiği salon, Yaser Arafat'ın fotoğrafları, Türk ve Filistin bayrakları ile donatıldı. - KİLİS

Yaser Arafat, Filistin, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:01 BEŞİKTAŞ'TA 09.05
09:56 Kayseri'de 10 Kasım
10:00 49 bin euroya aldığı sıfır araç boyalı çıkan tüketicinin hukuk zaferi
10:00 Bingöl'de ulu önder Atatürk anıldı
09:55 Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
09:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
08:44 Uzman çavuş, restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı
08:07 Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, 81 yıldır özlem ve saygıyla anıyoruz
07:56 Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti
07:42 Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 10:02:34