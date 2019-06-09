KİLİS Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Tel Rıfat'ta TSK
üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)
CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ Suriye
'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin
Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando
Uzman Çavuş Halil Kurt
'un cenazesi, Kilis
'teki işlemlerin ardından otopsi ve askeri tören için Gaziantep
'e gönderildi.
Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerin tedavisine Kilis Devlet Hastanesi
'nde devam edildiği belirtildi.
KİLİS (DHA
)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Kilis
, TSK
, Güncel