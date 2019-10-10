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Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı yapıldı.

10.10.2019 20:38
Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı
KİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkiyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan ZMA'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, öğrenilirken Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
Kilis'ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

Suriye, Münbiç, Kilis, Genel

Kaynak: İHA

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