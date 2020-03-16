Kilis Ticaret ve Sanayi Odasından koronavirüs açıklaması
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyatla satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır.
16.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:22
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyatla satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır." dedi.
Celkanlı, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, devletin aldığı tedbirlerle söz konusu durumun en hafif hasarla atlatılacağına inandığını aktardı.
Bazı işletmelerin durumu fırsata çevirme girişiminde bulunduğuna dair söylentilerin olduğunu ifade eden Celkanlı, şunları kaydetti:
"Bizler piyasaları yakinen takip ediyoruz. İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyat ile satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır. Bu durum bizler için memnuniyet vericidir. Bundan sonra da bu hususta bir şikayetin vuku bulmaması en büyük temennimizdir. İnsan sağlığını ilgilendiren global bir salgından dolayı yaşanan krizden ancak toplum ve devlet dayanışması ile kurtulabileceğimize inanıyoruz. Bu krizi fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamanın temeli ahilik kültürüne dayalı iş dünyamıza da yakışmayacağını ilan ediyorum."
Celkanlı, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştıracağını ve bu firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini sözlerine ekledi.
Celkanlı, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, devletin aldığı tedbirlerle söz konusu durumun en hafif hasarla atlatılacağına inandığını aktardı.
Bazı işletmelerin durumu fırsata çevirme girişiminde bulunduğuna dair söylentilerin olduğunu ifade eden Celkanlı, şunları kaydetti:
"Bizler piyasaları yakinen takip ediyoruz. İlimizde faaliyet gösteren firmaların fahiş fiyat ile satış yaptıklarına dair bugüne kadar bir şikayet olmamıştır. Bu durum bizler için memnuniyet vericidir. Bundan sonra da bu hususta bir şikayetin vuku bulmaması en büyük temennimizdir. İnsan sağlığını ilgilendiren global bir salgından dolayı yaşanan krizden ancak toplum ve devlet dayanışması ile kurtulabileceğimize inanıyoruz. Bu krizi fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamanın temeli ahilik kültürüne dayalı iş dünyamıza da yakışmayacağını ilan ediyorum."
Celkanlı, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştıracağını ve bu firmalara hak ettikleri cezaların verileceğini sözlerine ekledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
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