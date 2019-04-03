Kilis Trabzonlu Kadınlardan Suriye'ye Yardım

Trabzon İnsani Yardım Vakfı
(İHH
) üyesi kadınlar Suriye
'de yetim çocuklarla bir araya geldi.
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye savaşında yetim kalan çocuklar için başlattıkları kampanya kapsamında, Suriye'nin Azez
kırsalında bulunan Şemmarin kampındaki yetimlere çeşitli hediyeler dağıttı. İHH sorumlularından Gülderen
Mumcu, '16 saatlik uzun bir yoluculuğun ardından Suriye'ye gelerek yetim evlatlarımızla bir araya geldik. Buraya gelmemizin amacı yetimlerimizin yüzünde tebessümü görebilmek. Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim" dedi.
İnsani Yardım Vakfı, Trabzon, İHH, Suriye, Güncel
Kaynak: DHA