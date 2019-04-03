03 Nisan 2019, 18:19
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Kilis Trabzonlu Kadınlardan Suriye'ye Yardım

Kilis Trabzonlu Kadınlardan Suriye

Trabzon İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyesi kadınlar Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

Trabzon İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyesi kadınlar Suriye'de yetim çocuklarla bir araya geldi.

Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye savaşında yetim kalan çocuklar için başlattıkları kampanya kapsamında, Suriye'nin Azez kırsalında bulunan Şemmarin kampındaki yetimlere çeşitli hediyeler dağıttı. İHH sorumlularından Gülderen Mumcu, '16 saatlik uzun bir yoluculuğun ardından Suriye'ye gelerek yetim evlatlarımızla bir araya geldik. Buraya gelmemizin amacı yetimlerimizin yüzünde tebessümü görebilmek. Şu an çok heyecanlıyım ve aynı zamanda derinden etkilendim" dedi. İnsani Yardım Vakfı, Trabzon, İHH, Suriye, Güncel
Kaynak: DHA