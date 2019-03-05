Kilis Türk Tır'ları, Suriye'ye Geçmeye Başladı

Kaynak: DHA

Türkiye plakalı TIR'lar, 8 yıl aradan sonra Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçiş yapmaya başladı. İç savaşın başlamasının ardından Türkiye plakalı TIR'ların Suriye'ye geçişine güvenlik gerekçesiyle 8 yıldır izin verilmiyordu. Ancak, TSK'nın düzenlediği harekatlar ile Türkiye sınırına yakın noktaların terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye'ye yük taşıyan TIR ile kamyonların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişlerine olanak sağlandı. İsteyen firmaların Öncüpınar'dan geçiş yaptıktan sonra Azez'e ve diğer güvenli bölgelere geçiş yapabilmesinin sevindirici olduğunu belirten şoförler, uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.