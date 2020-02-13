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Kilis Üniversitesi ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Orman İşletme Müdürlüğü imzalanan protokol kapsamında bir çok konuda işbirliği yapacak.

13.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:56Kilis Üniversitesi ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği yapacak
7 Aralık Üniversitesi ile Orman İşletme Müdürlüğü imzalanan protokol kapsamında bir çok konuda işbirliği yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldi. Protokol uyarınca Ziraat, Su Ürünleri, Veterinerlik ve Orman Fakültelerini bünyesinde bulunduran üniversiteler, altyapı, personel, eğitim, AR-GE, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri gibi alanlarda iş birliği yapacak. Ayrıca araştırma altyapılarının ortak kullanımı, personel eğitimi, AR-GE çalışmaları ve çiftçi eğitimi konularında da ortak çalışmalar yürütülecek. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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