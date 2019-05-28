Kilis Valiliğinden Suriye'ye ziyaret

Kilis
Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Suriye
'nin kuzeyindeki Azez
ilçesinde iki anaokulunun açılışını yaptı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz
ve Osman Uğurlu
ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Suriye Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar
Kurt, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde açılışlara katıldı.
Heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ve Azez Yerel Meclis Başkanlığının katkılarıyla inşa edilen Halime Sultan ve Ayşe Sultan
anaokullarının açılışını yaptı.
Azez ilçe merkezindeki çarşıda bölge halkıyla bir araya gelen heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği spor tesisi ve muhaliflerin kurduğu "Güvenli Bölge Radyosu"nu gezdi.
Güncel
Kaynak: AA