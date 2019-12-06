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Kilis Valisi Recep Soytürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareleri seçti.

06.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:46
Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği kareleri seçti.
Vali Soytürk, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında detaylı bilgi alarak ardından "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve karar vermekte zorlandığını dile getiren Soytürk, oylamada, Türk bayrağı olan 2 kare ile bölgeye has kırmızı biber ve kız çocuğunun bulunduğu bir kareyi tercih ettiğini söyledi.
Her Türk vatandaşı gibi kendisinin de devlet ve bayrak hassasiyeti taşıdığını anlatan Vali Soytürk, "Sarıkamış hakikaten önemli bir tarih ve önemli bir coğrafya. Orada karların üzerinde Türk bayrakları özel bir duygu yaratıyor. Milli takımın da Barış Pınarı Harekatı sırasında gol atılmasının ardından selam durması askerimize ve Türkiye'ye destek olması hepimizi duygulandırmış ve gururlandırmıştı. O yüzden onu seçtim. Yaşam kategorisinde ise bölgemizdeki bibercilik ve bir çocuk fotoğrafının da güzel olduğunu düşündüğüm için onu oyladım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı 100. yılına girmeye hazırlandığını aktaran Vali Soytürk, "Biz Anadolu Ajansının çalışmalarından, personelinden ve ciddiyetinden son derece memnunuz. İnşallah 100. yılda daha güçlü daha nesnel ve dinamik bir habercilik anlayışıyla yayın hayatına devam eder." değerlendirmesinde bulundu.
Kilis Valisi Recep Soytürk, AA'nın

Anadolu Ajansı, Sarıkamış, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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