25.06.2019 13:48
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Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada

Kilisede ayin sırasında oyun oynamak isteyen köpek kamerada

Brezilya'da kilisede ayin sırasında rahibin ayakucuna yatan köpek oyun oynamak istedi.

Brezilya 'da kilisede ayin sırasında rahibin ayakucuna yatan köpek oyun oynamak istedi. Görüntüler sosyal medyada yaklaşık 7 milyon kez izlenirken, çok sayıda yorum aldı.
Belo Horizonte şehrindeki Paróquia Nossa Senhora das Dores kilisesinde yapılan ayin sırasında rahibin önüne yatan köpek oyun oynamaya başladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kilise korosuna eşlik eden rahibin, elindeki mikrofonu indirerek köpekle oynamaya başladığı görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 7 milyon kez izlenirken; 10 binden fazla da yorum aldı.

- Ayaz
Kaynak: DHA
Brezilya , Dünya

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