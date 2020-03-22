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Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı

Mardin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı.

22.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:09
Mardin 'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kilise ve manastırlarda ayin yapılmadı.
Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Deyrulzafaran Manastırı ile Kırklar Kilisesi başta olmak üzere, Süryani cemaatine ait ibadet yerleri hem ibadete hem de ziyarete kapatıldı. Bu nedenle Süryaniler ibadetlerini evde yaptı.
Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında pazar günü kiliselerde ayin yapılmadığını belirterek," Cemaatimin üyeleri duasını evde yaptı. Pazar günleri kilisemizin avlusu dolu olduğu halde bugün bomboş kimse yok. Bu salgın hastalıktan uzak durma için herkes devletin aldığı karara uymak zorunda. Biz de devletimizin aldığı kararlara uymaktayız." dedi.
Akyüz, bu salgının insanlardan uzaklaşması için dua ve yakarışlarda bulunduklarını kaydetti.
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Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı

Kaynak: AA

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Kiliselerde koronavirüs tedbirleri kapsamında ayin yapılmadı
Etiketler : Artuklu, Mardin, Güncel

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