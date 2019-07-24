Haberler» Güncel» Haber

Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı

Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandıABD, (DHA)- ABD'de bir hırsız, matkapla kilisenin minibüsünün yakıt deposunu delerek yakıt çalmaya çalıştığı sırada araç alev aldı.

24.07.2019 11:11
Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı
Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı
ABD, (DHA)- ABD'de bir hırsız, matkapla kilisenin minibüsünün yakıt deposunu delerek yakıt çalmaya çalıştığı sırada araç alev aldı. Yangın diğer araçlara sıçradı, 2 minibüs kullanılamaz hale geldi.
Olay, Oregon eyaletinde bağlı Oregon City şehrinde meydana geldi. Kilisenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir adamın matkapla minibüsün yakıt deposunu delmeye çalıştığı; bu sırada minibüsün alev aldığı, alevlerin diğer araçlara da sıçradığı görüldü.
Şüpheli, çıkan yangının hızla yayıldığını görünce olay yerinden kaçtı. Kilisenin papazı Mike Mutchler, yerel basına yaptığı açıklamada, '3 yılda 16'ıncı kez benzer olayla karşılaşıyoruz. Bu minibüsler her gün çocukları kilisemize taşımak için kullanılıyor. Yaklaşık 400 öğrencimiz var ve onların bu minibüslere ihtiyacı var. Olayın kilisemize karşı kasıtlı yapıldığını düşünmüyorum. Ucuz yakıt arayan birinin yaptığını düşünüyorum' dedi. Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
12:34   Mustafa Kemal Eroğlu: Kapımız her zaman açık
12:34   AB'de "göçmenleri paylaşma" tartışması
12:33   22 ev ve iş yerinden hırsızlığa 6 tutuklama
12:33   DHA DIŞ - İran Cumhurbaşkanı Ruhani : Görüşmelere hazırız
12:33   Tekirdağ'dan kısa kısa
12:33   Sudan'ın zorlu yolu
12:33   FETÖ şüphelisi eski astsubaylara hapis istemi