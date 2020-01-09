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Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım

Kiliseye arabayla dalan adam Şeytandan kaçtımİspanya, (DHA)- İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı.

09.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:42
Kiliseye arabayla dalan adam Şeytandan kaçtım
, (DHA)- İspanya'da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, Şeytandan kaçtım dedi.
Olay, İspanya'nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum dediği öğrenildi.
Kiliseye arabayla dalan adam şeytandan kaçtım

İspanya, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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