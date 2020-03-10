Kilisli çiftçiler fuara katıldı
Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçiler, Tarım, Sera ve Hayvancılık fuarına katıldı.
10.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:58
Kilis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçiler, Tarım, Sera ve Hayvancılık fuarına katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu , çiftçiler ile birlikte 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarına katıldıklarını ifade ederek, "Mersin'de düzenlenen 15.tarım, sera ve hayvancılık fuarına 40 çiftçimiz ile birlikte katılım sağlandık. Müdürlüğümüzün açmış olduğu stantta yöremize ait Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerden; İlimiz yetiştiricileri tarafından üretilen, üzüm gün pekmezi, üzüm sucuk, üzüm pestil, Kilis Zeytinyağından elde edilen sabun, zeytinyağı, toz biber, Kekik(zahter), Kilis Karası Kuru üzüm, Valiliğimizce 2018 yılında Patent Enstitüsü tarafından tescili alınan Cennet Çamuru ürünleri fuar süresince sergilenmiş ve ziyaretçilere ikram edilmiştir" dedi. - KİLİS
Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu , çiftçiler ile birlikte 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarına katıldıklarını ifade ederek, "Mersin'de düzenlenen 15.tarım, sera ve hayvancılık fuarına 40 çiftçimiz ile birlikte katılım sağlandık. Müdürlüğümüzün açmış olduğu stantta yöremize ait Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerden; İlimiz yetiştiricileri tarafından üretilen, üzüm gün pekmezi, üzüm sucuk, üzüm pestil, Kilis Zeytinyağından elde edilen sabun, zeytinyağı, toz biber, Kekik(zahter), Kilis Karası Kuru üzüm, Valiliğimizce 2018 yılında Patent Enstitüsü tarafından tescili alınan Cennet Çamuru ürünleri fuar süresince sergilenmiş ve ziyaretçilere ikram edilmiştir" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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