Haberler » kultur-sanat » Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor - Haber

Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Aleaddin Yavaşça'nın doğduğu evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

23.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:44Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Aleaddin Yavaşça'nın doğduğu evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Kilis'e gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, iş adamı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan,  Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıfılar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.Demircan, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.



Kilis, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
20:43 Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
20:36 Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:24 Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi
18:14 Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar
17:50 Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:33:19