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Kilisli devlet sanatçısı yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyorKÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Aleaddin Yavaşça'nın doğduğu evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

23.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:34
Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, Kilisli Devlet Sanatçısı Aleaddin Yavaşça'nın doğduğu evin müzeye dönüştürüleceğini söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Kilis'e gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Mishap Demircan, iş adamı Mustafa Özyardımcı tarafından restorasyonu yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demircan daha sonra Kilisli Devlet Sanatçısı Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu tarihi evi ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Demircan, Alaeddin Yavaşca'nın evinin müze haline getirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Demircan, Kilis'teki tarihi mekanları gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Kilis'in her geçen gün daha ileriye gittiğini ifade ederek, "Bunu memnuniyetle görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep ve Kilis'teydik. Bir dizi çalışmalar yapılıyor, Vakıfılar Genel Müdürlüğümüzün müzelerimizin, kütüphanelerimizin işleri vardı onları takip ettik. Yapılan onarılan yerleri inceledik. Valimizin, belediye başkanımızın ilave istekleri oldu. Bunlara değerlendirerek, Sayın Bakanımıza arz edeceğiz. Gelecek stratejisinde hangi eylemleri, yapacağımızı, kararlaştırmak üzere hızlı bir ziyaret için buradayız" dedi.
Demircan, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.
Kilisli devlet sanatçısı yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor

Kilis, Güncel

Kaynak: DHA


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