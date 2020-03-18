Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun
Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor.
18.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Kilisliler ' Koronavirüs ' tedbirlerinden memnun Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor
KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Çobanbey ile Öncüpınar Sınır Kapısı ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirleri Kilisli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı bölgesine komşu olan Kilis'te, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınır hattı, sınır kapıları ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirlerini dikkatle izleyen Kilisli vatandaşlar, devletin aldığı bütün tedbirlerin olumlu olduğunu, bu nedenle alınan tedbirleri desteklediklerini ifade ettiler.
KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, korona virüs tedbirleri vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, Çobanbey ile Öncüpınar Sınır Kapısı ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirleri Kilisli vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatı bölgesine komşu olan Kilis'te, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınır hattı, sınır kapıları ile kent merkezinde alınan korona virüs tedbirlerini dikkatle izleyen Kilisli vatandaşlar, devletin aldığı bütün tedbirlerin olumlu olduğunu, bu nedenle alınan tedbirleri desteklediklerini ifade ettiler.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kilisliler 'Koronavirüs' tedbirlerinden memnun
Etiketler : Koronavirüs, Suriye, Kilis, Genel
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